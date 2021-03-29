Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Буффон решил покинуть «Ювентус»

29 Марта 2021, 12:44,

Голкипер Джанлуиджи Буффон, который является резервистом Войцеха Щесны в туринском «Ювентусе», намерен покинуть «старую синьору» по окончании сезона.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 43-летний голкипер недоволен ролью запасного и хочет перейти в команду, где станет первым номером. Джанлуиджи готов рассмотреть предложения от итальянских и зарубежных клубов. Ранее СМИ сообщали о возможном возвращении голкипера в «Парму».

Если же Буффон не получит интересного предложения, то, скорее всего, примет решение о завершении карьеры.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Джанлуиджи провел всего пять матчей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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Комментарии (2)
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0
USSR
29 Марта 2021, 13:00

43 это уже сверхвозраст конечно, при всём уважении. Но уж точно резервистом у Щесны он не достоин быть, тут уже вопросы к Юве даже и без Буффона, ну что это за уровень для вас?...Щесны, вообще ни о чём, как и Фабьянски

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PoliticExpert
29 Марта 2021, 15:02

А Бернардески, Данило, Сандро о чём? Как минимум половина состава ни о чём.

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