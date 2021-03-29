Буффон решил покинуть «Ювентус»

Голкипер Джанлуиджи Буффон, который является резервистом Войцеха Щесны в туринском «Ювентусе», намерен покинуть «старую синьору» по окончании сезона.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 43-летний голкипер недоволен ролью запасного и хочет перейти в команду, где станет первым номером. Джанлуиджи готов рассмотреть предложения от итальянских и зарубежных клубов. Ранее СМИ сообщали о возможном возвращении голкипера в «Парму».

Если же Буффон не получит интересного предложения, то, скорее всего, примет решение о завершении карьеры.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Джанлуиджи провел всего пять матчей.