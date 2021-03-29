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«Милан» готов подписать защитника, которым интересовался «Спартак»

29 Марта 2021, 11:14,

Защитник Эльсейд Хюсай, который покинет «Наполи» в связи с истечением срока трудового договора, может продолжить карьеру в другом итальянском клубе.

По информации Calciomercato, заинтересованность в трансфере 27-летнего албанского футболиста проявляет «Милан». «Россонери» готовы предложить контракт игроку по окончании нынешнего сезона.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Хюсаю со стороны московского «Спартака» и лиссабонской «Бенфики».

Цвета «Наполи» албанец защищает с 2015-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Эльсейд провел 15 поединков, в которых отметился результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Эльсейд Хюсай
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