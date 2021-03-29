«Интер» отказался продавать своих лидеров

Руководство миланского «Интера» намерено сохранить нынешний состав команды на следующий сезон. Как сообщает издание Tuttosport, «нерадзурри» отклонили предложения о продаже ряда своих футболистов.

Миланский клуб получил запросы по трансферам Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинеса, Николо Бареллы, Милана Шкриньяра, Марсело Брозовича и Алессандро Бастони. Боссы «Интера» не стали вести переговоры и ответили отказом по поводу продажи этих игроков.

В нынешнем сезоне миланский коллектив уверенно движется к чемпионскому титулу в Серии А. «Интер» лидирует в турнирной таблице с 6-очковым отрывом от второго места.