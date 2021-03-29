Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Интер» отказался продавать своих лидеров

29 Марта 2021, 08:41,

Руководство миланского «Интера» намерено сохранить нынешний состав команды на следующий сезон. Как сообщает издание Tuttosport, «нерадзурри» отклонили предложения о продаже ряда своих футболистов.

Миланский клуб получил запросы по трансферам Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинеса, Николо Бареллы, Милана Шкриньяра, Марсело Брозовича и Алессандро Бастони. Боссы «Интера» не стали вести переговоры и ответили отказом по поводу продажи этих игроков.

В нынешнем сезоне миланский коллектив уверенно движется к чемпионскому титулу в Серии А. «Интер» лидирует в турнирной таблице с 6-очковым отрывом от второго места.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес
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