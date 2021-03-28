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Травма Мертенса оказалась не очень серьёзной

28 Марта 2021, 19:36,

Форвард «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс не смог доиграть до конца дебютный матч национальной команды в отборе чемпионата мира 2022 года против команды Чехии (1:1). У Мертенса было повреждение плеча, и в клубе опасались, что он может выбыть на несколько месяцев, как случилось с Виктором Осимхеном, который после ноябрьского матча в составе сборной Нигерии пропустил несколько месяцев.

Как сообщает Corriere del Mezzogiorno, Мертенс связался с клубными врачами и успокоил их, что вывиха плеча нет, и он отделался ушибом. Пока не принято решение, останется ли Мертенс в команде на матч с Беларусью во вторник или вернется в Неаполь.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Сборная Бельгии, Дрис Мертенс
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