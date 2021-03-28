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Божинов: «Влахович называл себя «Ибрагимовичем из Белграда»

28 Марта 2021, 17:54,

В отличие от других футболистов  форвард «Фиорентины» Душан Влахович фанател не от игроков прошлого, его кумиром был Златан Ибрагимович. Об этом в интервью Inside Sport заявил экс-одноклубник Влаховича по «Партизану» Валерий Божинов. Они пересекались в 2015 и 2016 годах.

- Он говорил мне, что является новым Златаном Ибрагимовичем. Я посоветовал Корвино подписать Влаховича, когда ему было 15-16 лет. Он был сумасшедшим, действительно сумасшедшим. Он привык себя называть «Златаном Ибрагимовичем из Белграда» и говорил, что будет играть в сильнейших клубах, - сказал Божинов.

В текущем сезоне у 21-летнего Влаховича 12 голов в Серии А, на три меньше, чем у Ибрагимовича.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Златан Ибрагимович, Валерий Божинов, Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Super fanat
28 Марта 2021, 19:08

До первой встречи с Ибрагимовичем, там его переломают за такие сравнения.

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