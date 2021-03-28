​Пранделли развеял слухи о конфликте с футболистами

Теперь уже экс-тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли отреагировал на слухи о том, что к его отставке привёл конфликт с футболистами. Ранее тренер весьма загадочно объяснял решение уйти в отставку.

«Я понимаю, что кто-то не понял меня. Таких людей меньшинство, но они наполняют социальные сети злом, что-то выдумывая. Мы должны клеймить, а не подпитывать так называемых ненавистников у клавиатуры.

Футболисты никогда не проявляли неуважение ко мне и не допускали агрессивного поведения. Я призываю всех к ответственности и верю в истину», - рассказал Пранделли ANSA.

Напомним, что за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин.