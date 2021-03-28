Ибрагимович будет играть за «Милан» и в 40 лет

«Милан» принял решение продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем ещё на один год. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. В миланском клубе довольны выступлениями шведского футболиста и хотят сохранить его ещё на сезон. По данным источника, продление трудового соглашения с Ибрагимовичем будет стоить «россонери» 10,5 миллиона евро.

В октябре Златану Ибрагимовичу исполнится сорок лет. Возраст не мешает бомбардиру показывать качественный футбол – Златан даже вернулся в сборную Швеции после перерыва длиной почти в пять лет. В двадцати трёх играх за «Милан» в нынешнем сезоне Ибрагимович забил семнадцать голов.