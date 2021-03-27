Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Клинсманн: «Конте считает, что он всегда прав»

27 Марта 2021, 23:23,

Экс-игрок и тренер сборной Германии Юрген Клинсманн высказался по поводу Антонио Конте, возглавляющего «Интер».

«У Конте сильный характер. Он считает, что всегда прав, и готов спорить со всем миром. Это правильно, ведь все великие тренеры имеют сильный характер, как, например, Хосеп Гвардиола или Жозе Моуринью. Сейчас Конте пишет свою страницу в истории «Интера».

Станет ли «Интер» чемпионом Италии? Вы действительно задаёте мне этот вопрос? Разве это не очевидно?» - сказал Клинсманн в интервью La Gazzetta dello Sport.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Команда Антонио Конте на шесть очков опережает второй «Милан», проведя на игру меньше.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Юрген Клинсманн
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