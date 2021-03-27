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​У Гасперини спросили, когда раскроется Миранчук

27 Марта 2021, 22:54,

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос, когда раскроется российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Надеюсь, что скоро. Но он уже получает игровое время, и он перешёл из другого чемпионата», - приводит слова Гасперини Fantamaster.it со ссылкой на интервью тренера для Radio Deejay.

Напомним, Алексей Миранчук перебрался в «Аталанту» осенью прошлого года. В двадцати трёх матчах за итальянский клуб в различных соревнованиях Миранчук отметился пятью голами и одной результативной передачей.

Ранее мы сообщали, что оценочная стоимость Алексея Миранчука по версии transfermarkt снизились с 18 миллионов евро до 17.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Джан Пьеро Гасперини
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