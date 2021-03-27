​У Гасперини спросили, когда раскроется Миранчук

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини ответил на вопрос, когда раскроется российский полузащитник Алексей Миранчук.

«Надеюсь, что скоро. Но он уже получает игровое время, и он перешёл из другого чемпионата», - приводит слова Гасперини Fantamaster.it со ссылкой на интервью тренера для Radio Deejay.

Напомним, Алексей Миранчук перебрался в «Аталанту» осенью прошлого года. В двадцати трёх матчах за итальянский клуб в различных соревнованиях Миранчук отметился пятью голами и одной результативной передачей.

Ранее мы сообщали, что оценочная стоимость Алексея Миранчука по версии transfermarkt снизились с 18 миллионов евро до 17.