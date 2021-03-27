​Кьеллини покинул сборную Италии не из-за травмы

В субботу появилась информация о том, что Доменико Берарди, Франческо Капуто и Джорджо Кьеллини покинули расположение сборной Италии и вернулись в свои клубы. Как сообщает Football Italia, Кьеллини не имеет травмы, в отличие от двух других футболистов из этого списка. Опытный защитник уехал из стана «скуадры адзурры», поскольку он не готов проводить матчи каждые три дня. Тренерский штаб изначально планировал, что Кьеллини вернётся в «Ювентус» после игры с Северной Ирландией.

Сборная Италии проведёт гостевой поединок против Болгарии в воскресенье, двадцать восьмого марта.