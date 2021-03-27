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​Галлиани – о коронавирусе: «Думал, что умру»

27 Марта 2021, 17:52,

Гендиректор «Монцы» Адриано Галлиани, который долгое время работал в «Милане», дал комментарий после выписки из больницы.

«С 7 по 17 марта я находился в реанимации. Это были самые долгие десять дней в моей жизни. Это был кошмар. Там не было окон, одни лишь стены. Откровенно говоря, я думал, что умру. Было сложно ещё и из-за того, что я страдаю клаустрофобией. Даже в лифте я переживаю, а тут 10 дней в одних стенах без дневного света. При этом медики и медсёстры были великолепны, а их человечность – невероятной.

Этот опыт изменил мои взгляды на вещи. Здоровье – единственное, что имеет значение в жизни. Чтобы полностью выздороветь, мне нужен ещё месяц. Я похудел на 10 килограммов, поскольку в реанимации не смог есть даже фрикадельки», - сказал Галлиани Corriere della Sera.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Адриано Галлиани, Монца
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