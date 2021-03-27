Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гасперини: «Я не прогонял Гомеса»

27 Марта 2021, 17:34,

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу ухода из команды Алехандро Гомеса. В конце января аргентинец перешёл в «Севилью» после конфликта с тренером и потери места в составе команды.

«Я никого не прогонял. Всегда буду благодарен Гомесу за то, что мы вместе проделали в последние годы», - рассказал Гасперини в интервью Radio Deejay.

Алехандро Гомес выступал за «Аталанту» с сентября 2014 года. В 252 матчах за бергамасков во всех соревнованиях аргентинец записал на свой счёт пятьдесят девять голов и семьдесят один результативный пас на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини, Алехандро Гомес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола