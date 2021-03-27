Гасперини: «Я не прогонял Гомеса»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу ухода из команды Алехандро Гомеса. В конце января аргентинец перешёл в «Севилью» после конфликта с тренером и потери места в составе команды.

«Я никого не прогонял. Всегда буду благодарен Гомесу за то, что мы вместе проделали в последние годы», - рассказал Гасперини в интервью Radio Deejay.

Алехандро Гомес выступал за «Аталанту» с сентября 2014 года. В 252 матчах за бергамасков во всех соревнованиях аргентинец записал на свой счёт пятьдесят девять голов и семьдесят один результативный пас на партнёров.