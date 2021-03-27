«Ювентус» собирается купить полузащитника «Севильи»

Полузащитник «Севильи» Хоан Хордан может сменить испанскую Примеру на итальянскую Серию А, информирует La Gazzetta dello Sport. 26-летний футболист попал в сферу интересов туринского «Ювентуса».

«Старая синьора» может подписать Хордана в связи с возможными трансферами Аарона Ремзи и Адриена Рабио. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского хавбека в 30 миллионов евро.

Хоан перебрался в андалусийский клуб из «Эйбара» летом 2019-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 26 поединков, отметившись голом и шестью результативными передачами.