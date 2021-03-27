Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ювентус» собирается купить полузащитника «Севильи»

27 Марта 2021, 16:46,

Полузащитник «Севильи» Хоан Хордан может сменить испанскую Примеру на итальянскую Серию А, информирует La Gazzetta dello Sport. 26-летний футболист попал в сферу интересов туринского «Ювентуса».

«Старая синьора» может подписать Хордана в связи с возможными трансферами Аарона Ремзи и Адриена Рабио. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанского хавбека в 30 миллионов евро.

Хоан перебрался в андалусийский клуб из «Эйбара» летом 2019-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 26 поединков, отметившись голом и шестью результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Севилья, Трансферы футбола - лето 2021, Хоан Хордан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола