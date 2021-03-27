Названа дата возвращения Кокорина в «Фиорентину»

Стало известно, когда российский форвард Александр Кокорин вернется в расположение «Фиорентины». Как информирует Corriere dello Sport, нападающий присоединится к флорентийской команде в понедельник, 29-го марта.

Ранее ожидалось, что 30-летний футболист вернется во Флоренцию из Рима, где проходит лечение после травмы, 26-го марта. Отъезд игрока был перенесен из-за затянувшейся реабилитации.

Александр стал футболистом «Фиорентины» в зимнее трансферное окно. «Фиалки» заплатили за его переход 4,5 миллиона евро. Контракт форварда рассчитан до лета 2024-го года.

В текущем сезоне Серии А Кокорин сыграл три матча, не отметившись голами и ассистами.