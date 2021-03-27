«Интеру» интересен лучший бомбардир «Аталанты»

Форвард «Аталанты» Луис Муриэль может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, подписать 29-летнего колумбийского голеадора намерен миланский «Интер». «Нерадзурри» хотят оформить сделку в летнее трансферное окно.

Действующее трудовое соглашение Муриэля с бергамасками рассчитано до середины 2023-го года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 25-30 миллионов евро.

В текущем розыгрыше итальянской Серии А нападающий провел 26 поединков, записав на свой счет 16 забитых мячей и семь результативных передач.