Фекир может стать игроком «Интера»

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27 Марта 2021, 09:58,
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Атакующий полузащитник Набиль Фекир, который выступает в чемпионате Испании за севильский «Бетис», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А.
Согласно информации Estadio Deportivo, заинтересованность в услугах 27-летнего французского футболиста проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» предпримут попытку подписать игрока в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось об интересе к Набилю со стороны лондонского «Арсенала».
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фекир провел 25 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Набиль Фекир
Сдулся парень когда-то считался самым перспективным молодим внгером Франции....
Чё он в Бетис вообще поперся?