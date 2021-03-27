Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Фекир может стать игроком «Интера»

27 Марта 2021, 09:58,

Атакующий полузащитник Набиль Фекир, который выступает в чемпионате Испании за севильский «Бетис», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А.

Согласно информации Estadio Deportivo, заинтересованность в услугах 27-летнего французского футболиста проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» предпримут попытку подписать игрока в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к Набилю со стороны лондонского «Арсенала».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фекир провел 25 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и пятью голевыми передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Набиль Фекир
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
27 Марта 2021, 10:58

Сдулся парень когда-то считался самым перспективным молодим внгером Франции....

0
Underdog
27 Марта 2021, 10:22

Чё он в Бетис вообще поперся?

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