Дибала не хочет покидать «Ювентус»

Аргентинский форвард Пауло Дибала может остаться в туринском «Ювентусе» на следующий сезон, информирует издание La Gazzetta dello Sport.

27-летний футболист отказывается уходить из «старой синьоры» в летнее трансферное окно. Ранее СМИ сообщали, что итальянский гранд планирует продать Дибалу по окончании сезона. Интерес к игроку проявляют лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона».

Действующий трудовой договор Пауло с туринским клубом рассчитан до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне Серии А аргентинец провел 11 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.