Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Дибала не хочет покидать «Ювентус»

27 Марта 2021, 09:33,

Аргентинский форвард Пауло Дибала может остаться в туринском «Ювентусе» на следующий сезон, информирует издание La Gazzetta dello Sport.

27-летний футболист отказывается уходить из «старой синьоры» в летнее трансферное окно. Ранее СМИ сообщали, что итальянский гранд планирует продать Дибалу по окончании сезона. Интерес к игроку проявляют лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона».

Действующий трудовой договор Пауло с туринским клубом рассчитан до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне Серии А аргентинец провел 11 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Пауло Дибала
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
27 Марта 2021, 11:02

Безбашенное руководство, чехорда с тренерами, приход КР, травмы, плохой настрой все это сказалось на Дибале....

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