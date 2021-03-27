Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Лукаку нужно меньше четырёх ударов, чтобы забить

27 Марта 2021, 00:56,

На страницах Football Italia приводятся отличные показатели форварда «Интера» Ромелу Лукаку. На текущий момент бельгиец занимает второе место в гонке бомбардиров Серии А, отставая от Криштиану Роналду на четыре гола.

На счету Лукаку 19 голов в чемпионате Италии при 65 нанесённых ударах по воротам. Путём несложных математических действий можно понять, что для гола Ромелу нужно менее четырёх ударов – 3,4 удара в среднем. Фактурный бельгиец забивает в среднем каждые 107 минут.

«Интер» лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата, опережая второй «Милан» на шесть зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Ромелу Лукаку
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