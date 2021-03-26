Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Маркизио: «Не могу объяснить, как «Ювентус» не выиграл Лигу чемпионов в этом успешном цикле»

26 Марта 2021, 23:53,

Экс-игрок «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался по поводу неудач команды в Лиге чемпионов. «Старая синьора» в последний раз выигрывала сильнейший клубный турнир континента в 1996 году. С тех пор туринцы проиграли пять финалов.

«Групповые этапы «Ювентус» преодолевал легко, там проблем не было. Я не знаю, почему «Ювентус» в этом успешном цикле так и не выиграл Лигу чемпионов. Я никогда не смогу себе этого объяснить. Если взглянуть на статистику, то великие циклы команд в Италии и Европе всегда включали в себя победу в Лиге чемпионов», - рассказал Маркизио в интервью Cronache di Spogliatoio.

Напомним, «Ювентус» выиграл девять последних чемпионатов Италии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Клаудио Маркизио
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола