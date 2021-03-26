​Маркизио: «Не могу объяснить, как «Ювентус» не выиграл Лигу чемпионов в этом успешном цикле»

Экс-игрок «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался по поводу неудач команды в Лиге чемпионов. «Старая синьора» в последний раз выигрывала сильнейший клубный турнир континента в 1996 году. С тех пор туринцы проиграли пять финалов.

«Групповые этапы «Ювентус» преодолевал легко, там проблем не было. Я не знаю, почему «Ювентус» в этом успешном цикле так и не выиграл Лигу чемпионов. Я никогда не смогу себе этого объяснить. Если взглянуть на статистику, то великие циклы команд в Италии и Европе всегда включали в себя победу в Лиге чемпионов», - рассказал Маркизио в интервью Cronache di Spogliatoio.

Напомним, «Ювентус» выиграл девять последних чемпионатов Италии.