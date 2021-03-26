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«Милан» предложил Доннарумме контракт на 5 лет с зарплатой в 8 миллионов евро

26 Марта 2021, 21:56,

«Милан» продолжает вести переговоры с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта.

Как сообщает MilanNews, «россонери» предложили вратарю контракт на пять лет с зарплатой в восемь миллионов евро без учёта бонусов. По информации журналиста Даниэле Лонго, основное разногласие заключается в размере комиссии, которую запросил агент Доннаруммы Мино Райола. Помимо этого, он хочет, чтобы его клиент зарабатывал десять миллионов евро в год, а в контракте была прописана сумма отступных.

Действующее соглашение 22-летнего итальянца с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма
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