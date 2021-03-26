Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Шкриньяр: «Я не думаю об индивидуальных наградах»

26 Марта 2021, 21:23,

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал признание лучшим словацким футболистом 2020 года.

«Я очень рад этой награде, но это не только моя заслуга. Мои партнёры по «Интеру» и сборной Словакии заслуживают всяческих похвал. Конечно, такое признание сильно мотивирует меня. Это был хороший сезон, но не идеальный, думал, что попаду в тройку лучших футболистов Словакии.

В целом же я не думаю об индивидуальных наградах. Хочу побеждать с «Интером», со сборной и помогать своим партнёрам становиться лучше», - цитирует Шкриньяра Football Italia.

26-летний Шкриньяр сыграл двадцать три матча за «Интер» в нынешнем сезоне чемпионата Италии и забил три гола.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Милан Шкриньяр
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