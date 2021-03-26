Шкриньяр: «Я не думаю об индивидуальных наградах»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал признание лучшим словацким футболистом 2020 года.

«Я очень рад этой награде, но это не только моя заслуга. Мои партнёры по «Интеру» и сборной Словакии заслуживают всяческих похвал. Конечно, такое признание сильно мотивирует меня. Это был хороший сезон, но не идеальный, думал, что попаду в тройку лучших футболистов Словакии.

В целом же я не думаю об индивидуальных наградах. Хочу побеждать с «Интером», со сборной и помогать своим партнёрам становиться лучше», - цитирует Шкриньяра Football Italia.

26-летний Шкриньяр сыграл двадцать три матча за «Интер» в нынешнем сезоне чемпионата Италии и забил три гола.