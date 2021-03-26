Бастони рассказал о взаимоотношениях с Конте

Защитник «Интера» Алессандро Бастони рассказал об отношениях с главным тренером клуба Антонио Конте.

«Я стал намного лучше, всё это благодаря моим товарищам по команде и главному тренеру. У меня прекрасные отношения с Конте, он вселил в меня уверенность. Я начал играть в прошлом году, Антонио верил в меня с первого дня и по-прежнему помогает мне расти. Он говорит, что я не должен ничего бояться, необходимо проявлять смелость и показывать свою индивидуальность. Я делаю всё возможное, чтобы оправдать доверие тренера», - цитирует Бастони Rai Sport.

21-летний итальянец сыграл 32 матча за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона и отдал четыре голевые передачи.