Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Президент и врачи «Лацио» получили дисквалификации

26 Марта 2021, 18:53,

В Италии завершилось рассмотрение дела о нарушении коронавирусного протокола в «Лацио». Осенью 2020 года перед матчем Лиги чемпионов у игроков римского клуба диагностировали коронавирус, при этом спустя несколько дней накануне матча Серии А они оказались здорово. Чиро Иммобиле не имел права играть против «Торино» и «Ювентуса».

По данным ANSA, римский клуб избежал снятия очков в Серии А, но президент клуба Клаудио Лотито был дисквалифицирован на 7 месяцев, а клубные врачи Фабио Родия и Иво Пульчини - на год. Также «Лацио» оштрафован на 150 тысяч евро.

«Лацио» идет на седьмом месте в Серии А с отставанием от зоны Лиги чемпионов в шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лацио, Клаудио Лотито
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