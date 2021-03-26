Калабрия может продлить контракт с «Миланом»

Руководство «Милана» начало переговоры с защитником Давиде Калабрией о подписании нового трудового соглашения. Об этом информирует посредством «Твиттера» журналист Николо Скира.

Действующий контракт 24-летнего футболиста с «россонери» рассчитан до середины 2022-го года. Миланский гранд готов предложить игроку продлить контракт до 2026-го года с увеличением оклада до 1,6 миллиона евро за сезон. Сейчас Калабрия зарабатывает порядка одного миллиона в год.

В составе «россонери» Давиде выступает с 2015-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии защитник провел 25 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.