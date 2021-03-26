Хюсай покинет «Наполи», защитником интересовался «Спартак»

Защитник Эльсейд Хюсай покинет «Наполи» в летнее трансферное окно. Об этом сообщил его агент Марио Джуфреди.

«Контракт Эльсейда истекает, но он полностью спокоен. Продлим ли мы договор с «Наполи»? Было уже много встреч и переговоров, но договориться о новом соглашении не получилось. Думаю, нам стоит задуматься о смене обстановки», - приводит слова агента издание Football-Italia.

Напомним, что 27-летний албанский защитник играет в составе неаполитанского коллектива с 2015-го года.

Ранее сообщалось об интересе к Эльсейду со стороны московского «Спартака» и лиссабонской «Бенфики».