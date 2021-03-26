Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хюсай покинет «Наполи», защитником интересовался «Спартак»

26 Марта 2021, 11:07,

Защитник Эльсейд Хюсай покинет «Наполи» в летнее трансферное окно. Об этом сообщил его агент Марио Джуфреди.

«Контракт Эльсейда истекает, но он полностью спокоен. Продлим ли мы договор с «Наполи»? Было уже много встреч и переговоров, но договориться о новом соглашении не получилось. Думаю, нам стоит задуматься о смене обстановки», - приводит слова агента издание Football-Italia.

Напомним, что 27-летний албанский защитник играет в составе неаполитанского коллектива с 2015-го года.

Ранее сообщалось об интересе к Эльсейду со стороны московского «Спартака» и лиссабонской «Бенфики».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Наполи, Эльсейд Хюсай
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола