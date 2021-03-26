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Тотти официально стал футбольным агентом

26 Марта 2021, 10:06,

Легенда «Ромы» Франческо Тотти, завершивший игровую карьеру в 2017-м году, официально стал футбольным агентом. Об этом информирует издание Sky Sport Italia.

Летом прошлого года Тотти начал представлять интересы Симона Бонавиты, которого считают одним из главных талантов академии миланского «Интера». 17-летний игрок стал первым клиентом агентства CT10 Management.

Напомним, что Франческо всю свою карьеру провел в «Роме». Он принял участие в 786 поединках и отметился 307 голами.

В составе национальной сборной Италии Тотти провел 58 матчей, записав на свой счет девять забитых мячей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Франческо Тотти
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