Тотти официально стал футбольным агентом

Легенда «Ромы» Франческо Тотти, завершивший игровую карьеру в 2017-м году, официально стал футбольным агентом. Об этом информирует издание Sky Sport Italia.

Летом прошлого года Тотти начал представлять интересы Симона Бонавиты, которого считают одним из главных талантов академии миланского «Интера». 17-летний игрок стал первым клиентом агентства CT10 Management.

Напомним, что Франческо всю свою карьеру провел в «Роме». Он принял участие в 786 поединках и отметился 307 голами.

В составе национальной сборной Италии Тотти провел 58 матчей, записав на свой счет девять забитых мячей.