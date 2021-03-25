​Матерацци эффектно потроллил Недведа

Накануне Павел Недвед, вице-президент «Ювентуса», дал интервью DAZN, в котором подчеркнул доминирование клуба на внутренней арене. Недвед рассказал о том, чего его сын учился в школе, когда «старая синьора» стала чемпионом Италии в 2012 году. Сейчас сын Павла учится в университете, а у «Ювентуса» до сих пор никто не отобрал титул Серии А.

Подшутить над словами Недведа решил экс-игрок сборной Италии Марко Матерацци.

«Павел… Мы все желаем твоему сыну увидеть ваш триумф в Лиге чемпионов до того, как он закончит университет.

Мои дети ходили в детский сад и учились в начальной школе, когда я выиграл чемпионат мира и Лигу чемпионов», - написал Матерацци.

«Ювентус» не выигрывал Лигу чемпионов с 1996 года.