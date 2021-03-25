​Дибала будет продан летом

Форвард Пауло Дибала, вероятно, покинет «Ювентус» будущим летом. Как сообщает Football Italia, в последнее время агент футболиста не имел никаких контактов с представителями туринского клуба. Дибала отклонил предложение «Ювентуса» по новому контракту в начале сезона, и клуб не намерен увеличивать предложение. Это было предложение формата «подписывай или уходи», описывает ситуацию источник.

Ранее вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед допустил возможный летний уход Дибалы в другой клуб. Действующий трудовой договор аргентинского футболиста рассчитан до конца июня 2022 года.