Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Лихтштайнер: «Интер» понял, что для побед им нужны представители «Ювентуса»

25 Марта 2021, 15:42,

Экс-игрок «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер высказался по поводу текущего положения команды. «Старая синьора» отстаёт от лидирующего «Интера» на десять очков.

«Мне трудно оценивать сезон «Ювентуса». Честно говоря, у меня не было возможности посмотреть достаточно матчей. В прошлом году они рисковали потерять Скудетто, так что это нормально», - сказал Лихтштайнер TuttoJuve.

«Думаю, нам следует поздравить «Интер». Они поняли, что для побед им нужны представители «Ювентуса», - добавил швейцарец.

Отметим, что «Интер» тренирует экс-тренер «Ювентуса» Антонио Конте. Генеральным директором миланского клуба является Джузеппе Маротта, который ранее тоже трудился в рядах «старой синьоры».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Интер Милан, Штефан Лихтштайнер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола