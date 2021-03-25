​Лихтштайнер: «Интер» понял, что для побед им нужны представители «Ювентуса»

Экс-игрок «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер высказался по поводу текущего положения команды. «Старая синьора» отстаёт от лидирующего «Интера» на десять очков.

«Мне трудно оценивать сезон «Ювентуса». Честно говоря, у меня не было возможности посмотреть достаточно матчей. В прошлом году они рисковали потерять Скудетто, так что это нормально», - сказал Лихтштайнер TuttoJuve.

«Думаю, нам следует поздравить «Интер». Они поняли, что для побед им нужны представители «Ювентуса», - добавил швейцарец.

Отметим, что «Интер» тренирует экс-тренер «Ювентуса» Антонио Конте. Генеральным директором миланского клуба является Джузеппе Маротта, который ранее тоже трудился в рядах «старой синьоры».