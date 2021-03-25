Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду потребует усиления состава от «Ювентуса»

25 Марта 2021, 13:33,

Португальский нападающий Криштиану Роналду останется в туринском «Ювентусе», несмотря на слухи о возможном возвращении в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.

Согласно данным газеты Marca, 36-летний футболист намерен провести встречу с руководством «старой синьоры». Роналду собирается потребовать от клуба усиление состава грядущим летом.

Действующий контракт Криштиану с итальянским грандом истекает по окончании сезона-2021/2022.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 24 встречи, отметившись 23 забитыми мячами (пять - с пенальти) и тремя ассистами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Alex1972
25 Марта 2021, 15:00

Отдай свою незаслуженную зарплату на усиление, если ставишь условия... Балерина ты наша... Хе-хе...

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