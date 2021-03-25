Роналду потребует усиления состава от «Ювентуса»

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25 Марта 2021, 13:33,
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Португальский нападающий Криштиану Роналду останется в туринском «Ювентусе», несмотря на слухи о возможном возвращении в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно.
Согласно данным газеты Marca, 36-летний футболист намерен провести встречу с руководством «старой синьоры». Роналду собирается потребовать от клуба усиление состава грядущим летом.
Действующий контракт Криштиану с итальянским грандом истекает по окончании сезона-2021/2022.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел 24 встречи, отметившись 23 забитыми мячами (пять - с пенальти) и тремя ассистами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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