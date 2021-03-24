Якини: «Не думал, что вернусь в «Фиорентину»

Новый главный тренер «Фиорентины» Беппе Якини дал первый комментарий после возвращения на должность, с которой был уволен 9 ноября. Его сменщик Чезаре Пранделли ушёл в отставку, отказавшись продолжать работу с командой.

- Во-первых, хочу передать пламенный привет и мое восхищение Пранделли, моему другу. Мне жаль, что так сложилась ситуация. Не думал, что вернусь, но порой подобное случается в футболе. Я всегда поддерживал «Фиорентину», и в сложный момент, как в прошлом году, меня позвали, и я снова попытаюсь принести максимум пользы, - заявил Якини в видеоинтервью клубному сайту.

С момента ухода тренера в команде появились новички Кевин Малькюи и Александр Кокорин. «Я пока не встречался с Кокориным, но надеюсь, что он быстро адаптируется», - отметил Якини.