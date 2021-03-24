Журналист Эллетти считает, что Кокорин может присесть на скамейку до конца сезона

Именитый флорентийский журналист Джузеппе Эллетти в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по смене главного тренера в «Фиорентине».

- Почему на пост главного тренера «Фиорентины» назначен Якини, который не так давно был уволен?

- Потому что до конца чемпионата остается совсем немного времени, положение у «Фиорентины» не самое лучшее, и было важно назначить человека, который хорошо знаком с реалиями команды и возможностями игроков, а не приглашать кого-то со стороны.

- Будут ли какие-то серьезные изменения?

- Если изменения и будут, то совсем косметические. Как правило, Якини использует схему 3-5-2, «Фиорентине» удобно по ней играть, вряд ли будет большая перестройка. Хотя, предполагаю, что главный тренер будет больше использовать Хосе Кальехона.

- Как вы думаете, что может ждать при Якини Александра Кокорина?

- Мне очень трудно сказать что-то о Кокорине, все будет зависеть от его кондиций, но правда в том, что мы почти не видели, на что он способен, он почти не играл. Хочу заметить, что каждый матч «Фиорентины» сейчас очень важен. Может получиться так, что главному тренеру будет не до экспериментов с внедрением игроков, которые не так много играли.

Сергей Румянцев