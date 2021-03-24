Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Журналист Эллетти считает, что Кокорин может присесть на скамейку до конца сезона

24 Марта 2021, 20:01,

Именитый флорентийский журналист Джузеппе Эллетти в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по смене главного тренера в «Фиорентине».

- Почему на пост главного тренера «Фиорентины» назначен Якини, который не так давно был уволен?

- Потому что до конца чемпионата остается совсем немного времени, положение у «Фиорентины» не самое лучшее, и было важно назначить человека, который хорошо знаком с реалиями команды и возможностями игроков, а не приглашать кого-то со стороны.

- Будут ли какие-то серьезные изменения?

- Если изменения и будут, то совсем косметические. Как правило, Якини использует схему 3-5-2, «Фиорентине» удобно по ней играть, вряд ли будет большая перестройка. Хотя, предполагаю, что главный тренер будет больше использовать Хосе Кальехона.

- Как вы думаете, что может ждать при Якини Александра Кокорина?

- Мне очень трудно сказать что-то о Кокорине, все будет зависеть от его кондиций, но правда в том, что мы почти не видели, на что он способен, он почти не играл. Хочу заметить, что каждый матч «Фиорентины» сейчас очень важен. Может получиться так, что главному тренеру будет не до экспериментов с внедрением игроков, которые не так много играли.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Джузеппе Эллетти
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
BESTJuventus10
24 Марта 2021, 20:29

посидел в тюрьме, посидит и на лавке. он может на это и расчитывает. а то бегать там еще надо, требуют всякое. вот еще.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола