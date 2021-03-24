​Как смена тренера «Фиорентины» повлияет на Кокорина

Причины личного характера вынудили Чезаре Пранделли покинуть «Фиорентину». Как следствие, к работе с командой вернулся Джузеппе Якини, которого сняли с должности в ноябре на фоне неудовлетворительных результатов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет по поводу того, как смена тренера повлияет на Александра Кокорина, выступающего за «фиалок» с января.

Зимний трансфер Кокорина весьма широко освещался в Италии. Ещё бы, ведь медиа-фон был серьёзный – побывавший в тюрьме российский футболист с положительными рекомендациями от Роберто Манчини и Фабио Капелло переходил в Серию А. Приехав во Флоренцию, Кокорин не побоялся заявить о желании помочь клубу завоёвывать трофеи, которых в «Фиорентине» не видели почти двадцать лет.

За два месяца в «Фиорентине» Кокорин провёл на поле только семьдесят семь минут в трёх матчах. Ничем особенным российский форвард в отведённое ему время не запомнился. Похоже, Кокорин переходил в итальянский клуб не в оптимальном физическом состоянии, что и спровоцировало проблемы со здоровьем.

Чезаре Пранделли то и дело получал вопросы по Кокорину от журналистов. Сначала тренер говорил, что россиянину нужно время на адаптацию к итальянскому футболу, затем он призывал снизить уровень ожиданий по отношению к Александру. Пранделли ушёл, и теперь на вопросы по поводу российского футболиста будет отвечать Джузеппе Якини.

В краткосрочной перспективе для Кокорина вряд ли что-то существенно изменится. Якини наверняка предоставит российскому форварду шансы себя проявить, если, конечно, Александр будет здоров. Семьдесят семь игровых минут в чемпионате Италии – слишком мало, чтобы объективно оценить способности футболиста, тем более Кокорин ранее никогда не играл в зарубежных клубах. Ему действительно нужно время, чтобы восстановиться, обрести оптимальные кондиции и адаптироваться к новым условиям.

А вот летом позиции Кокорина могут быть всерьёз пересмотрены. Надо понимать, что Джузеппе Якини – пожарный вариант, и вряд ли со второй попытки он сможет закрепиться на тренерском мостике «Фиорентины». Вероятно, Якини завершит с командой этот чемпионат, а тем временем «фиалки» подберут нового главного тренера для следующего сезона.

Кто бы ни взобрался на тренерский мостик «Фиорентины» летом, этот специалист будет иметь все основания для переоценки перспектив каждого члена команды. Не исключено, что новый наставник «фиалок» решит попрощаться с некоторыми футболистами. Войти в число этих игроков может и Кокорин, если в оставшейся части сезона и, возможно, на сборах он не докажет своей состоятельности.

В Европе требования к футболистам более строгие, и давать Кокорину годы на адаптацию здесь никто не будет. Александру нужно понять это и начать приносить пользу на футбольном поле сразу после возвращения в строй. В противном случае европейская карьера Кокорина может закончиться, так толком и не начавшись.