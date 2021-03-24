​«Реал» не думает возвращать Роналду

Представители руководства «Ювентуса» в один голос говорят о том, что Криштиану Роналду останется в команде на следующий сезон. В то же время СМИ не устают сообщать о желании звёздного португальца снова примерить на себе футболку «Реала».

По данным Deportes COPE, возвращения Роналду в «Реал» ждать не стоит. В мадридском клубе не видят смысла в этом трансфере и предпочитают смотреть в будущее, не обращаясь к прошлому, сообщил журналист Мельчор Руис.

Криштиану Роналду выступал за «Реал» на протяжении девяти сезонов, прежде чем сменить клубную прописку на «Ювентус».