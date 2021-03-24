​«Реал» не думает возвращать Роналду

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24 Марта 2021, 18:44,
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Представители руководства «Ювентуса» в один голос говорят о том, что Криштиану Роналду останется в команде на следующий сезон. В то же время СМИ не устают сообщать о желании звёздного португальца снова примерить на себе футболку «Реала».
По данным Deportes COPE, возвращения Роналду в «Реал» ждать не стоит. В мадридском клубе не видят смысла в этом трансфере и предпочитают смотреть в будущее, не обращаясь к прошлому, сообщил журналист Мельчор Руис.
Криштиану Роналду выступал за «Реал» на протяжении девяти сезонов, прежде чем сменить клубную прописку на «Ювентус».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Ювентус, Криштиану Роналду
скорее всего, останется. контракт отработает.. отдавать его за 25млн, если верить слухам, вообще бред.