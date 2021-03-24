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​«Реал» не думает возвращать Роналду

24 Марта 2021, 18:44,

Представители руководства «Ювентуса» в один голос говорят о том, что Криштиану Роналду останется в команде на следующий сезон. В то же время СМИ не устают сообщать о желании звёздного португальца снова примерить на себе футболку «Реала».

По данным Deportes COPE, возвращения Роналду в «Реал» ждать не стоит. В мадридском клубе не видят смысла в этом трансфере и предпочитают смотреть в будущее, не обращаясь к прошлому, сообщил журналист Мельчор Руис.

Криштиану Роналду выступал за «Реал» на протяжении девяти сезонов, прежде чем сменить клубную прописку на «Ювентус».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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1
overkill666
24 Марта 2021, 18:52

скорее всего, останется. контракт отработает.. отдавать его за 25млн, если верить слухам, вообще бред.

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