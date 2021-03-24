​«Милан» предложил Доннарумме контракт, но параллельно ищет нового вратаря

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24 Марта 2021, 18:31,
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«Милан» предложил голкиперу Джанлуиджи Доннарумме новый контракт. Заработная плата игрока может вырасти с 6 до 8 миллионов евро, но футболист ещё не ответил на это предложение.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, параллельно «Милан» изучает возможности по подписанию нового вратаря. В поле зрения «россонери» находятся Майк Меньян из «Лилля», Хуан Муссо из «Удинезе» и Пьерлуиджи Голлини из «Аталанты».
Отметим, что действующий контракт Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до конца июня текущего года, то есть в случае непродления трудового договора вратарь может уйти летом бесплатно.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма, Майк Меньян, Пьерлуиджи Голлини, Хуан Муссо