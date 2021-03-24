​Недвед высказался об уходах из «Ювентуса» Аллегри и Сарри

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24 Марта 2021, 17:48,
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед в интервью DAZN высказался об уходах Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри из клуба.
«Мы провели с Аллегри несколько замечательных лет. Он вошёл в историю «Ювентуса», но мы расстались и ни о чём не жалеем.
Сарри – великий профессионал и незаурядный тренер. Мы находились в хороших отношениях, но для продолжения совместного сотрудничества не было подходящих условий. Это было общее решение», - передаёт слова Недведа Football Italia.
Напомним, что Недвед исключил летние уходы главного тренера команды Андреа Пирло и нападающего Криштиану Роналду.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Павел Недвед