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​Недвед высказался об уходах из «Ювентуса» Аллегри и Сарри

24 Марта 2021, 17:48,

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед в интервью DAZN высказался об уходах Массимилиано Аллегри и Маурицио Сарри из клуба.

«Мы провели с Аллегри несколько замечательных лет. Он вошёл в историю «Ювентуса», но мы расстались и ни о чём не жалеем.

Сарри – великий профессионал и незаурядный тренер. Мы находились в хороших отношениях, но для продолжения совместного сотрудничества не было подходящих условий. Это было общее решение», - передаёт слова Недведа Football Italia.

Напомним, что Недвед исключил летние уходы главного тренера команды Андреа Пирло и нападающего Криштиану Роналду.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри, Павел Недвед
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