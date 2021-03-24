«Интер» и «Сассуоло» сыграют 7 апреля

Серия А назначила дату проведения матча между «Интером» и «Сассуоло». Команды должны были сыграть на минувших выходных, но их встреча была перенесена из-за вспышки коронавируса в миланском клубе. «Интер» и «Сассуоло» вернут должок календарю седьмого апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Также седьмого апреля пройдёт многострадальный матч между «Ювентусом» и «Наполи», который должен был быть сыгран ещё в начале октября. Изначально неаполитанцам выписали поражение 0:3 за неявку, но решение было отменено по итогам одной из последовавших апелляций.