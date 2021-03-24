​«Не хотел быть самым богатым на кладбище»: Сакки поддержал Пранделли

Известный в прошлом итальянский тренер Арриго Сакки поддержал Чезаре Пранделли. Последний накануне покинул тренерский мостик «Фиорентины», объяснив своё решение весьма загадочно.

«Я был тренером «Пармы». Мы обыграли «Верону» со счётом 2:0 на выезде, но я совсем не чувствовал эмоций. Я понимал, что это конец. Я позвонил своей жене Джованне и сказал: «Всё, я больше не буду тренером».

Я объяснил президенту, что больше не могу это терпеть. Я тогда подписал лучший контракт в своей карьере, но мне было всё равно. Я сказал президенту: «Знаю, что теряю много денег, но я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище». Здоровье превыше всего.

Я всегда был перфекционистом, всегда ожидал лучшего от себя и других, но затем моё тело послало мне сигнал. В моей жизни был только футбол, я исключал всё остальное. Я не давал себе передышек и очень мало спал. Я люблю кино, но пока работал тренером ходил в кинотеатр раза три.

Я ходил к психологу, и он сказал: «То, что ты делал на протяжении тридцати лет, ненормально». Эти слова меня успокоили. Когда ты оказываешься прижатым к стене, нужно остановиться. Сражаться бессмысленно. Не знаю, что случилось с Пранделли, но хочу обнять его. Мы должны уважать его выбор», - сказал Сакки La Gazzetta dello Sport.