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​«Не хотел быть самым богатым на кладбище»: Сакки поддержал Пранделли

24 Марта 2021, 16:49,

Известный в прошлом итальянский тренер Арриго Сакки поддержал Чезаре Пранделли. Последний накануне покинул тренерский мостик «Фиорентины», объяснив своё решение весьма загадочно.

«Я был тренером «Пармы». Мы обыграли «Верону» со счётом 2:0 на выезде, но я совсем не чувствовал эмоций. Я понимал, что это конец. Я позвонил своей жене Джованне и сказал: «Всё, я больше не буду тренером».

Я объяснил президенту, что больше не могу это терпеть. Я тогда подписал лучший контракт в своей карьере, но мне было всё равно. Я сказал президенту: «Знаю, что теряю много денег, но я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище». Здоровье превыше всего.

Я всегда был перфекционистом, всегда ожидал лучшего от себя и других, но затем моё тело послало мне сигнал. В моей жизни был только футбол, я исключал всё остальное. Я не давал себе передышек и очень мало спал. Я люблю кино, но пока работал тренером ходил в кинотеатр раза три.

Я ходил к психологу, и он сказал: «То, что ты делал на протяжении тридцати лет, ненормально». Эти слова меня успокоили. Когда ты оказываешься прижатым к стене, нужно остановиться. Сражаться бессмысленно. Не знаю, что случилось с Пранделли, но хочу обнять его. Мы должны уважать его выбор», - сказал Сакки La Gazzetta dello Sport.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Чезаре Пранделли, Арриго Сакки
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Комментарии (1)
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overkill666
24 Марта 2021, 18:49

Сакки велик. однако, хотелось бы, чтоб Пранделли еще поработал тренером. классный тренер, много приятных матчей осталось в памяти, особенно, когда он работал в Скуадре...

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