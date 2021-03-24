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​Вице-президент «Ювентуса»: «Роналду и Пирло остаются»

24 Марта 2021, 15:46,

Павел Недвед, занимающий должность вице-президента «Ювентуса», постарался положить конец спекуляциям вокруг будущего главного тренера команды Андреа Пирло и звёздного форварда команды Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду останется в «Ювентусе», он неприкосновенен. А Андреа Пирло будет нашим тренером в следующем сезоне», - приводит слова Недведа в Twitter журналист Фабрицио Романо со ссылкой на телеканал DAZN.

Ранее в прессе появлялась информация о желании Роналду вернуться в «Реал». Также сообщалось о возможном увольнении Пирло по окончании сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Андреа Пирло, Павел Недвед
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