​Вице-президент «Ювентуса»: «Роналду и Пирло остаются»

Павел Недвед, занимающий должность вице-президента «Ювентуса», постарался положить конец спекуляциям вокруг будущего главного тренера команды Андреа Пирло и звёздного форварда команды Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду останется в «Ювентусе», он неприкосновенен. А Андреа Пирло будет нашим тренером в следующем сезоне», - приводит слова Недведа в Twitter журналист Фабрицио Романо со ссылкой на телеканал DAZN.

Ранее в прессе появлялась информация о желании Роналду вернуться в «Реал». Также сообщалось о возможном увольнении Пирло по окончании сезона.