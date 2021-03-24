​Мората: «Роналду привык побеждать в финалах Лиги чемпионов»

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората высказался по поводу своего звёздного одноклубника – Криштиану Роналду. В последние недели по поводу будущего португальца появляется множество слухов.

«Хочет ли Роналду покинуть «Ювентус»? Я не думаю, что это так. Если бы Криштиану выступал за другой клуб, эти слухи все равно бы появлялись. Просто он привык побеждать в финалах Лиги чемпионов. Дело не в «Ювентусе», Роналду счастлив в команде», - поделился своим мнением Мората, чьи слова приводит Marca,

«Вернётся ли Роналду в «Реал»? Мы с ним говорим обо всём, кроме футбола», - сказал Мората, ловко уйдя от ответа.