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​Мората: «Роналду привык побеждать в финалах Лиги чемпионов»

24 Марта 2021, 15:03,

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората высказался по поводу своего звёздного одноклубника – Криштиану Роналду. В последние недели по поводу будущего португальца появляется множество слухов.

«Хочет ли Роналду покинуть «Ювентус»? Я не думаю, что это так. Если бы Криштиану выступал за другой клуб, эти слухи все равно бы появлялись. Просто он привык побеждать в финалах Лиги чемпионов. Дело не в «Ювентусе», Роналду счастлив в команде», - поделился своим мнением Мората, чьи слова приводит Marca,

«Вернётся ли Роналду в «Реал»? Мы с ним говорим обо всём, кроме футбола», - сказал Мората, ловко уйдя от ответа.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ювентус, Криштиану Роналду, Альваро Мората
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