Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Роналду решил, где хочет продолжить карьеру

24 Марта 2021, 13:06,

Португальский бомбардир Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», принял решение относительно своего будущего, об этом рапортует газета Marca.

По окончании нынешнего сезона 36-летний нападающий готов вернуться в мадридский «Реал», за который играл с 2009-го по 2018-й год. Роналду уверен, что сможет усилить «королевский» клуб. Криштиану ждет предложения от руководства мадридского гранда.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать форварда за 25 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 24 матча, забил 23 гола и отдал три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду
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Комментарии (4)
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0
kalibr
24 Марта 2021, 15:12

ИМХО, лучше бы в Ман Ю или Спортинг вернулся, было бы красиво.

1
HG2017
24 Марта 2021, 13:53

Игрок: провел 24 матча, забил 23 гола. Вывод - кривоногий буратино!! Кокорин/Дзюба/Чалов и др.: "Ээээ, чо??"

0
Tavadi
24 Марта 2021, 13:27

ну если ПО-марка пишет, то да

0
Sergey-Klimenko
24 Марта 2021, 13:22

туда-сюда-обратно ... :)

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