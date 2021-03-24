Роналду решил, где хочет продолжить карьеру

Португальский бомбардир Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», принял решение относительно своего будущего, об этом рапортует газета Marca.

По окончании нынешнего сезона 36-летний нападающий готов вернуться в мадридский «Реал», за который играл с 2009-го по 2018-й год. Роналду уверен, что сможет усилить «королевский» клуб. Криштиану ждет предложения от руководства мадридского гранда.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать форварда за 25 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2022-го года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 24 матча, забил 23 гола и отдал три результативные передачи.