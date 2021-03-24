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Зидан может сменить Пирло на посту главного тренера «Ювентуса»

24 Марта 2021, 11:57,

Андреа Пирло может быть уволен с поста главного тренера туринского «Ювентуса» по окончании сезона-2020/2021, об этом информирует портал Goal.

Источник сообщает, что в списке претендентов на пост рулевого «старой синьоры» фигурирует французский специалист Зинедин Зидан, ныне работающий в мадридском «Реале». Кроме Зизу, руководство «Ювентуса» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри.

Туринская команда неудачно выступает в нынешнем сезоне. «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, а в Серии занимает лишь четвертое место, отставая от лидера на десять очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
24 Марта 2021, 12:05

Шыло на мыло, ЗЗ может ещё усугубить Ювентус, это вам не звёздный Реал....

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