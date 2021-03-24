Конте хочет пригласить в «Интер» полузащитника «Реала»

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24 Марта 2021, 11:44,
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Испанский полузащитник Иско может покинуть мадридский «Реал» в летнее трансферное окно, об этом сообщает портал Goal.
Согласно сведениям источника, руководство «сливочных» решило продать игрока, поскольку его трудовой договор истекает летом 2022-го года. В подписании Иско заинтересован главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте. Наставник попросил боссов «нерадзурри» заняться этим вопросом.
«Реал» планирует выручить с продажи 28-летнего полузащитника порядка 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании хавбек сыграл 17 поединков, записав на свой счет одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Иско