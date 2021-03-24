Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Конте хочет пригласить в «Интер» полузащитника «Реала»

24 Марта 2021, 11:44,

Испанский полузащитник Иско может покинуть мадридский «Реал» в летнее трансферное окно, об этом сообщает портал Goal.

Согласно сведениям источника, руководство «сливочных» решило продать игрока, поскольку его трудовой договор истекает летом 2022-го года. В подписании Иско заинтересован главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте. Наставник попросил боссов «нерадзурри» заняться этим вопросом.

«Реал» планирует выручить с продажи 28-летнего полузащитника порядка 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании хавбек сыграл 17 поединков, записав на свой счет одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Иско
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола