Кокорин получил нового наставника в «Фиорентине»

«Фиорентина», уволившая накануне Чезаре Пранделли с поста главного тренера команды, назначила нового наставника. Им стал Джузеппе Якини, об этом рапортует клубная пресс-служба.

56-летний специалист приступит к работе 24-го марта. Сегодня Якини проведет первое тренировочное занятие с коллективом. Джузеппе уже тренировал флорентийскую команду, однако в ноябре прошлого года был отправлен в отставку.

Напомним, что в составе «фиалок» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

После 28 туров чемпионата Италии «Фиорентина» набрала 29 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч флорентийцы сыграют на выезде против «Дженоа» третьего апреля.