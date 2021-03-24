Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кокорин получил нового наставника в «Фиорентине»

24 Марта 2021, 11:06,

«Фиорентина», уволившая накануне Чезаре Пранделли с поста главного тренера команды, назначила нового наставника. Им стал Джузеппе Якини, об этом рапортует клубная пресс-служба.

56-летний специалист приступит к работе 24-го марта. Сегодня Якини проведет первое тренировочное занятие с коллективом. Джузеппе уже тренировал флорентийскую команду, однако в ноябре прошлого года был отправлен в отставку.

Напомним, что в составе «фиалок» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

После 28 туров чемпионата Италии «Фиорентина» набрала 29 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Следующий матч флорентийцы сыграют на выезде против «Дженоа» третьего апреля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Джузеппе Якини
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Комментарии (1)
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Super fanat
24 Марта 2021, 11:52

Надеюсь, поймёт, какой Кокорин балласт и летом выставит его на трансфер. Хотя, наверное, это поняла уже вся футбольная Италия и не только.

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