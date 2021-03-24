Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Ливорно» находится на грани банкротства

24 Марта 2021, 09:10,

Итальянский футбольный клуб «Ливорно», который ныне выступает в Серии С, вскоре станет банкротом. Об этом информирует издание Football-Italia.

Клуб испытывает огромные проблемы с деньгами. Ранее с команды сняли три балла за долги по заработной плате перед футболистами и персоналом команды.

Напомним, что «Ливорно» последний раз выступал в элитном дивизионе чемпионата Италии в 2014-м году. Лучшее достижение «тёмно-красных» в истории - серебряные награды чемпионата Италии в 1920-м и 1943-м годах.

В настоящий момент «Ливорно» находится на последнем месте в турнирной таблице Серии С.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливорно
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