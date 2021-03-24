«Ювентус» назвал пять неприкасаемых футболистов, Роналду - вне списка

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24 Марта 2021, 08:23,
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Руководство туринского «Ювентуса» определило пять футболистов, которых не собирается продавать в летнее трансферное окно. Об этом рапортует издание La Gazzetta dello Sport.
Источник сообщает, что в этот список включены следующие исполнители: Данило, Федерико Кьеза, Маттайс де Лихт, Деян Кулушевски и Артур.
36-летний нападающий Криштиану Роналду остался вне списка неприкасаемых. Ранее СМИ сообщали, что туринский клуб может продать португальца из-за огромных затрат на его оклад.
В текущем сезоне Серии А Криштиану сыграл 24 матча и забил 23 гола. Его контракт со «старой синьорой» истекает летом 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
ай.. чем больше завуалированных повторов тем больше кликов.. а клики не пахнуц.. ге-ге-ге.. )))
Кажется вчера была уже такая новость.
Только под другим заголовком.