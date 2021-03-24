«Ювентус» назвал пять неприкасаемых футболистов, Роналду - вне списка

Руководство туринского «Ювентуса» определило пять футболистов, которых не собирается продавать в летнее трансферное окно. Об этом рапортует издание La Gazzetta dello Sport.

Источник сообщает, что в этот список включены следующие исполнители: Данило, Федерико Кьеза, Маттайс де Лихт, Деян Кулушевски и Артур.

36-летний нападающий Криштиану Роналду остался вне списка неприкасаемых. Ранее СМИ сообщали, что туринский клуб может продать португальца из-за огромных затрат на его оклад.

В текущем сезоне Серии А Криштиану сыграл 24 матча и забил 23 гола. Его контракт со «старой синьорой» истекает летом 2022-го года.