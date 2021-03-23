​«Внутри меня образовалось тёмное облако»: Пранделли загадочно объяснил уход из «Фиорентины»

На клубном сайте «Фиорентины» было опубликовано заявление Чезаре Пранделли. Во вторник клуб объявил об уходе шестидесятитрёхлетнего специалиста из клуба.

- Я уже второй раз покидаю «Фиорентину». В первый раз это было не моё решение, но теперь оно моё. В жизни, помимо хороших времён, есть и тёмные моменты, которые могут вас одолеть. Я переживаю период глубоких страданий, которые мешают мне быть тем, кем я являюсь на самом деле. Я начал работать с командой с радостью и любовью, вдохновлённым энтузиазмом новых владельцев клуба. Вероятно, что моя любовь к городу и воспоминания о великих моментах, пережитых здесь, заставили меня не замечать первые признаки того, что внутри меня что-то не так.

Моё решение основано на огромной ответственности перед игроками, клубом и болельщиками «Фиорентины», которых я очень уважаю. Все футболисты на этом уровне талантливы, а когда у вас есть талант, вы проницательны – я бы не хотел, чтобы мои страдания повлияли на выступления команды.

За последние несколько месяцев внутри меня образовалось тёмное облако, которое изменило мой взгляд на вещи. Я пришёл сюда, чтобы выложиться на 100%, но теперь я чувствую, что это больше невозможно, поэтому я решил уйти всем во благо. Я хотел бы поблагодарить Рокко Комиссо и его замечательную семью, Джо Бароне, Даниэле Праде, которые всегда были с командой и со мной. Но больше всего я хочу поблагодарить жителей Флоренции, которые, я знаю, меня поймут.

Я понимаю, что это может стать концом моей карьеры тренера, но я ни о чём не жалею. Мир, частью которого я был всю жизнь, вероятно, больше мне не подходит – я не вижу себя в нём. Я определённо изменился, но мир тоже движется, причём быстрее, чем я думал. Вот почему я считаю, что мне хватит увлекаться. Нужно остановиться на время и открыть для себя свою истинную сущность. Чезаре Пранделли.