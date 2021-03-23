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​«Ювентус» готов продать Роналду за 25 млн евро

23 Марта 2021, 17:19,

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи на днях заявил, что клуб решил сохранить Криштиану Роналду. Тем не менее, издание AS пишет о том, что в вопросе будущего звёздного португальца рано ставить точку.

По данным источника, «Ювентус» не будет чинить препятствий, если Роналду заявит о своём желании сменить клуб в летнее трансферное окно. Туринцы готовы продать португальца при поступлении предложения в размере 25 миллионов евро.

Издание отмечает, что приоритетом Роналду является возвращение в «Реал», где он провёл девять успешных сезонов до трансфера в «Ювентус».  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Ювентус, Криштиану Роналду, Трансферы футбола - лето 2021
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