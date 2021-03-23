​У Кокорина будет новый тренер: Пранделли покидает «Фиорентину»

Итальянские СМИ в один голос говорят о состоявшейся отставке Чезаре Пранделли. Шестидесятитрёхлетний специалист не смог поднять «Фиорентину», приняв команду в ноябре. В настоящий момент «фиалки» располагаются на четырнадцатой позиции в турнирной таблице Серии А.

Как сообщает Sky Sport Italia, остаток сезона «Фиорентина» проведёт под руководством Джузеппе Якини. Именно он работал с командой на протяжении одиннадцати месяцев до прихода Пранделли.

Напомним, что за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин.

Ближайший матч «фиалки» проведут третьего апреля. Соперником команды будет «Дженоа».