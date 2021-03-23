​Президент «Ромы» обсудил тренерский вопрос со спортивным директором

Давление на Паулу Фонсеку усиливается. Как сообщает Il Corriere dello Sport, после поражения «Ромы» от «Наполи» со счётом 0:2 президент клуба Дэн Фридкин встретился со спортивным директором Тьягу Пинту, чтобы обсудить тренерский вопрос. По данным источника, руководители римского клуба изучают возможность приглашения нового специалиста.

Многое будет зависеть от того, сможет ли «Рома» завершить сезон в зоне Лиги чемпионов. Два последних поражения отбросили команду Фонсеки на шестое место в таблице, причём седьмой «Лацио» по потерянным очкам имеет лучший показатель. От топ-4 «Рома» отстаёт уже на пять зачётных баллов.